Benzin ve motorinde bir yeni büyük indirim daha! Akaryakıtta çifte indirim müjdesi

Benzin ve motorinde araç sahiplerini sevindirecek yeni bir indirim müjdesi geldi. Cuma gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 19 kuruş, benzinde ise 16 kuruş indirim bekleniyor.

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Geçtiğimiz hafta en büyük petrol üreticisi ülkelerinin arasında başlayan savaşların ardından akaryakıt fiyatlarının çakılması indirimleri beraberinde getirmeye devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarına indirim üstüne indirim geliyor. Son olarak Cuma gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 19 kuruş, benzinde ise 16 kuruş indirim bekleniyor.

İndirimle ortalama motorin litre fiyatı Ankara'da 5,48 liradan 5,29 liraya, İstanbul'da 5,38 liradan 5,19 liraya, İzmir'de 5,50 liradan 5,31 liraya düşecek.

Benzinde ise fiyatlar İstanbul'da 5,35 liradan 5,19 liraya, İzmir'de 5,45 liradan 5,29 liraya, Ankara'da 5,44 liradan 5,28 liraya inecek.

Petrol fiyatı 25 doların altına indi

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışla birlikte 25 doların altını test etti. Gün içinde en yüksek 29,19 dolar seviyesini gören Brent petrolün varili dün akşam saat 20.34 itibarıyla 24,96 dolara indi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 21,70 dolardan alıcı buldu. Böylece WTI türü ham petrolde 18 yıldan beri görülen en düşük seviye kaydedildi.

Dün Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, ülkesinin birkaç ay içinde petrol ihracatını günlük 10 milyon varilin üzerine çıkaracağını bildirdi. Bu gelişme de fiyatlardaki aşağı yönlü hareketlenmeyi destekledi.

Brent petrolde teknik olarak 25,60 ile 26,51 dolar aralığının direnç, 24,69 ile 23,78 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.