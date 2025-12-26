Benzin ve motorin litre fiyatı kaç lira? Çifte zam var ÖTV zammı bakın ne kadar

BENZİN VE MOTORİN ÖTV ZAMMI NA KADAR?

Ekonomist Cahit Saraçoğlu, yılbaşında benzin ve motorinin litre fiyatına en az 1 liradan fazla zam yapılacağını söyledi. Saraçoğlu'nun aktardığı bilgilere göre, ÖTV düzeltmesinin ardından benzine 1,32 TL, motorine 1,41 TL ​ zam gelecek. LPG (otogaz) grubunda ise şimdilik herhangi bir ÖTV artışı öngörülmüyor. Zam sonrası İstanbul'da benzinin litresi 53 lirayı, motorinin litresi ise 54 lirayı aşacak.