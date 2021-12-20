Benzin motorin ve LPG'ye zam geldi! 21 Aralık 2021 itibariyle zam geçerli

Dolar gün içinde 18 lirayı görünce, akaryakıt fiyatlarına bir kallavi zam daha geldi. Gece yarısı itibariyle benzine 62 kuruş, motorine 55 kuruş , LPG'ye 57 kuruş zam geçerli.

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Türk Lirası'nda yaşanan sert değer kayıplarının ardından benzin ve motorin fiyatlarına peş peşe kallavi zamlar gelmeye başladı. Dün akşam "Akaryakıt fiyatlarındaki artıştan biz de mağduruz" diyen Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) geçen hafta motorine 1 lira 14 kuruş, benzinde 1 lira 25 kuruş ve otogaz LPG'ye 70 kuruş zam açıklamıştı.

EPGİS'ten yapılan son açıklamaya göre 21 Aralık 2021 gece yarısı itibariyle benzine 62 kuruş, motorine 55 kuruş, otogaz - LPG’ye 57 kuruş zam geldi. Zamlar pompa fiyatlarına yansıyacak.

Güncel fiyatlar 12 lirayı aştı!

Böylece benzinin litre fiyatı ortalama olarak Ankara’da 11,66 TL'den 12,28 TL’ye, İstanbul’da 11,61 TL'den 12,23 TL’ye, İzmir’de 11,68 TL'den 12,30 TL’ye çıktı.

Motorinin litre fiyatı ortalama olarak Ankara’da 11,50 TL'den 12,05 TL’ye, İstanbul’da 11,44 TL'den 11,99 TL’ye, İzmir’de 11,52 TL'den 12,07 TL’ye yükseldi.

LPG'nin litresi Ankara'da 8,75 TL'den 9,32 TL’ye, İstanbul'da 8,70 TL'den 9,27 TL’ye ve İzmir'de 8,58 TL'den 9,15 TL’ye yükseldi.