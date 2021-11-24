Benzin, motorin ve LPG'ye çok büyük zam geliyor! Benzin ve motorine 1 liradan fazla zam

Dolar/TL kurunda yaşanan yükselişin ardından akaryakıt ürünlerine bu gece yarısından itibaren çok kallavi zam geliyor. Bu gece saat 20:0'ten itibaren benzine 1 lira 1 kuruş, motorine 1 lira 5 kuruş, otogaza da 65 kuruş zam geliyor...

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Dolarda yaşanan yükseliş akaryakıt ürünlerinde çok yüklü miktarda fiyat artışı getiriyor. Bloomberg HT'nin sektör kaynaklarından aldığı bilgiye göre doların yükselmesi ile oluşan fiyatlama neticesinde bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 1 kuruş, motorinde 1 lira 5 kuruş, otogazda 65 kuruş zam bekleniyor.

Kaynaklar, zammın yapılıp yapılmayacağına dair karar yetkisi olan ilgili kurumların onayı ile devreye alınmasının beklendiğini belirtti.