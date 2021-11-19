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Benzin, motorin ve LPG'ye çok büyük zam geliyor! Benzin 52 kuruş motorin 50 kuruş zamlanacak

Benzin, motorin ve LPG'ye çok büyük zam geliyor! Benzin 52 kuruş motorin 50 kuruş zamlanacak

Dolar/TL kurunda yaşanan yükselişin ardından akaryakıta çok büyük zam geliyor. Sektör yetkilileri bu geceden itibaren geçerli olmak üzere gelecek zamları duyurdu. Benzine 52 kuruş, mazota 50 kuruş, LGP'ye ise 52 kuruş zam geliyor...

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Dolar/TL kurunda yaşanan artış sonrası benzin ve motorine 20 Kasım (Bu gece yarısı) tarihinden geçerli olmak üzere yeni zam geleceği belirtildi.

Bloomberg HT'ye konuşan sektör kaynakları benzine 20 Kasım Cumartesi'den geçerli olmak üzere litre başına 52 kuruş zam yapılacağını belirtti.

Motorinde ise 20 Kasım tarihinden geçerli olmak üzere 50 kuruş zam yapılacak.

LPG tarafında ise 52 kuruşluk zam beklentisi olduğu, fakat bu zammı Pazartesi gününe kalabileceği de belirtildi.

Zamlı benzin ve motorin fiyatları...

Zammın ardından litre fiyatı benzinde İstanbul’da yaklaşık 8,17’den 8,69’a, Ankara ve İzmir’de 8,25’ten 8,77’ye yükselecek.

Motorinde ise fiyat İstanbul’da 8,23’ten 8,73’e, Ankara ve İzmir’de 8,31’den 8,81’e yükselecek.

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