Benzin fiyatlarına indirim! 27 Temmuz gece yarısı düşecek motorin ve LPG'ye indirim var mı?

Petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle motorinden sonra benzine de indirim geliyor. Dün gece motorinin litre fiyatına 92 kuruş indirim gelmişti bu gece yarısı da benzine 48 kuruş indirim eliyor...

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Motorinin ardından bu gece de benzine sınırlı bir indirim gelecek. Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığına göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde litre fiyatı 48 kuruş düşecek. Motorine dün gece 92 kuruş indirim gelmişti.

LPG'ye indirim var mı?

İndirimlerde son günlerde petrol fiyatlarında kaydedilen düşüş etkili olurken, döviz kurlarındaki artışlar akaryakıtta potansiyel indirimleri sınırladı. LPG ile ilgili bugün bir indirim gündemde değil.

İndirimli benzin fiyatları kaç lira olacak?

Bu geceki indirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 22,24 TL’ye, Ankara’da ve İzmir’de 22,36 TL’ye gerileyecek. Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

İndirimli motorin fiyatları ne kadar oldu?

Dün geceki indirimle birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 24,48 TL, Ankara’da 24,59 TL, İzmir’de 24,61 TL seviyesinde bulunuyor.