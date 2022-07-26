Benzin fiyatlarına indirim! 27 Temmuz gece yarısı düşecek motorin ve LPG'ye indirim var mı?
Petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle motorinden sonra benzine de indirim geliyor. Dün gece motorinin litre fiyatına 92 kuruş indirim gelmişti bu gece yarısı da benzine 48 kuruş indirim eliyor...Abone ol
Motorinin ardından bu gece de benzine sınırlı bir indirim gelecek. Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığına göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde litre fiyatı 48 kuruş düşecek. Motorine dün gece 92 kuruş indirim gelmişti.
LPG'ye indirim var mı?
İndirimlerde son günlerde petrol fiyatlarında kaydedilen düşüş etkili olurken, döviz kurlarındaki artışlar akaryakıtta potansiyel indirimleri sınırladı. LPG ile ilgili bugün bir indirim gündemde değil.
İndirimli benzin fiyatları kaç lira olacak?
Bu geceki indirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 22,24 TL’ye, Ankara’da ve İzmir’de 22,36 TL’ye gerileyecek. Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
İndirimli motorin fiyatları ne kadar oldu?
Dün geceki indirimle birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 24,48 TL, Ankara’da 24,59 TL, İzmir’de 24,61 TL seviyesinde bulunuyor.
PETROL FİYATLARI VE DOLAR KURU ARTIYOR
Benzin, motorin ve LPG fiyatlarını belirleyen petrol fiyatları ile dolar kuru oluyor. Bugün hem petrol fiyatlarında hem de dolar kurunda artış var. Pazartesi günü 100 doların altına inen brent petrolün varil fiyatı bugün uluslararası piyasalarda 101,88 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatları düne göre yüzde 1,69 oranında arttı. Dolar kuru da 18.87 liraya kadar çıktı ve 19 lirayı zorlamaya başladı. Hem doların hem de petrol fiyatlarının artışı benzin ve motorine gelen indirimleri geri alabilir.
Petrol fiyatlardaki yükselişte, küresel piyasalarda artan arz endişeleri etkili olurken, Dünya genelinde artmaya devam eden resesyon riski ise petrol fiyatlarını baskılıyor. Brent petrolde teknik olarak 101,93 ile 102,33 dolar aralığının direnç, 101,53 ile 101,13 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.