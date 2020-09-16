Benzerliği görenler gözlerine inanamadı! İşte Yunanlı Orhan Gencebay
Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Orhan Gencebay'ın Yunan şarkıcı ile benzerliği yok artık dedirtti.
Müzik dünyasının efsane isimleri arasında gösterilen Orhan Gencebay yaptığı besteler ve şarkılarla uzun yıllar en çok dinlenen sanatçılar arasındaki yerini korudu. Kariyerinde hızlı bir şekilde yükselen Gencebay, 1998'de Devlet Sanatçısı unvanını almıştı.
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Geçtiğimiz ay 76 yaşına ayak basan usta isim doğum gününde "Ben Türk müziğinin devamıyım" demişti.
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Orhan Gencebay’ın Yunan şarkıcı Manolis Aggelopoulos’a olan birebir benzerliği görenleri hayrete düşürüyor.
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Çingene kökenli Yunan şarkıcının Manolis Aggelopoulos'un Gencebay'ın gençliğinin kopyası gibi olması dikkat çekti.
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