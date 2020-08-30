Bensu Soral'ın sağlık durumu nasıl kendisi açıkladı kaza geçirip hastanelik olmuştu

Soral paylaşımında şunları söyledi:

''Merak edip arayan soran herkese çok teşekkür ederim. Spor sakatlanmasından dolayı omzumdan küçük bir operasyon geçirdim. Merak edilecek hiçbir şey yok. Operasyon 10 gün önceydi, iyileştim bile… Sevgiler''