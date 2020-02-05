Bensu Soral'ın heykeli Banu Alkan'a benzetilince sosyal medyada olay oldu

Bensu Soral, kendisine hediye edilen heykeli sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı. Hayalinin resim-heykel sergisi açmak olduğunu her fırsatta dile getiren güzel oyuncu Soral, takipçisinin yaptığı heykel karşısında çok mutlu olduğunu dile getirerek Instagram hesabından hayranına teşekkür etti.