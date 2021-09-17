Bensu Soral'dan Hakan Baş ile evliliğindeki aldatma iddiaları için ilk açıklama

"Üçüncü şahıslarla asla alakası olmayan bir durum"

Program öncesi muhabirler ile sohbet eden Soral, sorulara da yanıt verdi.

"Üçüncü şahıslarla asla alakası olmayan bir durum. Bildiğiniz gibi değişik, zor bir dönemden geçiyoruz Hakan'la. Onun dışında çıkan diğer Haberler kesinlikle doğru değil. Küsmedik, aramız kötü değil. İyi aramız sadece böyle bir dönemden geçiyoruz.."