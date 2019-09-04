Bensu Soral 'hamile kalamam' deyip anlattı evlilik ve oyunculuk için bakın neler söyledi
İçerde'nin yıldızı Bensu Soral'ın neden ekranlarda olmadığı ortaya çıktı, eşi Hakan Baş ile ilgili iddialara bakın ne cevap verdi
Show Tv ekranlarında yayınlanan İçerde dizisinin ardından Yılmaz Erdoğan'ın 'Organize İşler Sazan Sarmalı' filminde rolan alan Bensu Soral'ı uzun zamandır televizyon ekranlarında göremeyince ortaya çıkan iddialar çok konuşulmuştu.
Hayatını iş insanı Hakan Baş ile birleştiren Bensu Soral'ın eşinin oyunculuğu bırakmasını istediği iddiaları ise herkesi şaşırtmıştı. Bu iddialar dilden dile dolanırken güzel oyuncu Soral, sonunda bu iddialara bir açıklama getirdi.
Eşinin en büyük destekçisi olduğunu ifade eden Bensu Soral, Hakan Baş'ın oyunculuk yapmasını istemediği iddialarını yalanladı. Soral, “Benim kadar o da oynamamı istiyor. Gelen projelere eşimle karar veriyoruz, bana yardımcı oluyor. Oyuncu olmasa da bu işten anlayan biri” dedi.
Güzel oyuncu neden çocuk sahibi olamayacağını ise şu sözlerle açıkladı: ''Çocuk tabi ki istiyorum. Zaten çocukları da çok seviyorum ama zamanı var.