Bensu Soral 'hamile kalamam' deyip anlattı evlilik ve oyunculuk için bakın neler söyledi

Eşinin en büyük destekçisi olduğunu ifade eden Bensu Soral, Hakan Baş'ın oyunculuk yapmasını istemediği iddialarını yalanladı. Soral, “Benim kadar o da oynamamı istiyor. Gelen projelere eşimle karar veriyoruz, bana yardımcı oluyor. Oyuncu olmasa da bu işten anlayan biri” dedi.