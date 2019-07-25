Bensu Soral Hakan Baş boşanıyor mu? Evliliği hakkındaki iddialara son noktayı koydu

Geçtiğimiz yıl görkemli bir düğün ile dünyaevine giren Bensu Soral ve Hakan Baş'ın evliliklerinde kriz yaşandığı, ikilinin ayrılacakları dair söylentiler kulaktan kulağa hızla yayılmaya başlamıştı ki Bensu Soral bu ididalara artık bir dur demek istercesine bir açıklama yaptı.