Bensu Soral eşi Hakan Baş'tan boşanıyor haberi geldi aldattı mı?
Son olarak Cam Tavanlar dizisi ile ekrana yeniden dönen oyuncu Bensu Soral'ın evliliğinde uzun süredir kara bulutlar dolaşıyordu. Boşandılar iddiası ile magazin basınında konuşulan Bensu Soral'ın ve eşi Hakan Baş evliliklerini bitirme kararı aldı. Peki aşk pozları ile kıskandıran çiftin arasına başkası mı girdi?
2018 yılında iş adamı olan Hakan Bal ile evlenen oyuncu Bensu Soral'ın evliliğinin üzerinde son günlerde kara bulutlar dolaşıyordu. Kubilay Aka ile yakınlaştığı iddia edilen Bensu Soral'ın alyansını çıkarması boşanıyorlar iddiasını güçlendirmişti. Yaz aylarından beri araları açık olan çiften gelen son haberler ise hayranlarını üzdü.
Bir süredir evliliklerinde sorunlar yaşayan Bensu Soral ile Hakan Baş boşanma kararı aldı. Önce, Hakan Baş'ın Mira Ceren ile gece kulübünde samimi bir şekilde eğlendiği haberleri gündeme geldi.
Sonrasında ise Bensu Soral'ın ise eski rol arkadaşı Kubilay Aka ile bir binanın çatısında çekilen fotoğrafları ortaya çıktı.
Çok geçmeden Bensu Soral ve Hakan Baş ortak bir açıklama yaparak "Şu dönemde evliliğimizle ilgili hassas bir süreç içerisindeyiz. Biraz zamana ve sizlerin de hassasiyetine ihtiyacımız var." dedi.