Bensu Narlı'nın katili teyzesinin kocası çıktı! Yıllardır Bensu'yu taciz ediyormuş
Muğla’nın Milas ilçesinde evinde kalbine ateş edilerek öldürülen Bensu Narlı cinayeti ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Narlı’yı öldüren Serhat Kantaş’ın teyzesinin kocası olduğu, Narlı’yı yıllardır taciz ettiği ortaya çıktı.
Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Aydınlıkevler Mahallesi'nde evine gelen Serhat Kantaş tarafından, özür dileme bahanesi ile kapıyı açtırdıktan sonra tabanca ile kalbinden vurularak öldürülen 23 yaşındaki Bensu Narlı cinayeti ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı.
Cinsel istismar ve tehditten dosyası var
Bensu Narlı dün akşam saatlerinde Milas'ın Güllük Mahallesi'nde toprağa verilirken Serhat Kabaş çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Muğla Cezaevi'ne gönderildi.
Cenaze törenine katılan Bodrum Eğitim Sen Sözcüsü ve öğretmen Yüksel Okyay, Sözcü'ye şok açıklamalarda bulundu. “Yüreğimiz yanıyor. Bensu kızımız göz göre göre öldürüldü" diyen Okyay şunları söyledi:
"Bu şahıs teyzesinin kocasıymış, yani akraba, Bensu'yu defalarca taciz ve tehdit etmiş. Ayrıca katil hakkında Milas adliyesinde başka kadın ve kızlara yönelik cinsel istismar taciz ve tehdit davaları olduğu ortaya çıktı."