Bennu Gerede'nin oğlu sevgilisinin çırılçıplak fotoğrafını paylaştı
Bennu Gerede'nin oğlu Dilan Gerede Erkaya, sevgilisinin çırılçıplak fotoğrafını paylaştı.
Ünlü fotoğrafçı Bennu Gerede’nin oğlu Dilan Gerede Erkaya, sosyal medyada paylaştığı kareyle dikkat çekti. Dilan Gerede Erkaya, sevgilisi Laura Shakimova'nın çıplak karesini yayınlayarak gündem oldu.
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Ünlü fotoğrafçı Bennu Gerede'nin oğlu Dilan Gerede Erkaya, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla olay yarattı.
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Sosyetik fotoğrafçının oğlu Dilan Gerede Erkaya, sevgilisi Laura Shakimova ile sarılırken pozunu yayınladı.
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Fotoğrafta Erkaya'nın sevgilisinin olması ise dikkat çekti.
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