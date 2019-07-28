Benimle Söyle'de Eftalya Fettahoğlu sesiyle geceye damga vurdu

Kanal D ekranlarında yayınlanan Benimle Söyle yarışması finale doğru giderken Eftalya Fettahoğlu bir anda Türkiye’nin gündemine oturdu. Dün akşam yayınlanan Benim Söyle yarı finalde sergilediği yüksek performansla en yüksek puan alan Eftalya Fettahoğlu yarışmanın en büyük favorisi. Pekim kim bu Eftalya Fettahoğlu? İşte, Eftalya Fettahoğlu Emirmiran hakkında bilinmeyenler...