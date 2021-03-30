'Benimle baş edemezsiniz' deyip estetik iddialarına skandal pozla cevap verdi
Şeyma Subaşı estetik iddialarının ardından sosyal medyaya geri döndü. Üstelik Subaşı, iddialara bomba cevaplar verdi.
Şeyma Subaşı, gününün her anını sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşırken son 1 hafta hiç paylaşım yapmayarak takipçilerini şoke etti. Bu esnada estetik yaptırdığı iddiaları ise dilden dile yayıldı. İlk olarak burun estetiği yaptıran Subaşı'nın ardından kalçası için operasyon geçirdiği iddia edildi.
Şeyma Subaşı'nın estetik sonrası burnunun sürekli düştüğü ileri sürüldü. Eskisinden kötü bir duruma gelen Şeyma Subaşı'nın son estetiği ise başına bela olduğu konuşuldu. Şeyma Subaşı burun estetiğiyle birlikte dünyanın en ünlü doktorlarından birine popo estetiği de olduğu söylendi.
Kalça ameliyatında problem çıkması nedeniyle Şeyma Subaşı'nın ayağa kalkamadığı iddiası ise magazin gündemine bomba gibi düştü. Hem burun hem popo estetiği kötü geçen Subaşı'nın hastanede olduğu iddia edildi.
Şeyma Subaşı’nın Miami'de yanında olan Melisa Ilıcalı’nın babası tarafından özel uçakla aldırıldığı ve Dominik'e götürüldüğü de iddialar arasındaydı.