Benim Tatlı Yalanım'ın Hande'si estetik harikasıymış! Gonca Sarıyıldız'ın eski haline bakın

Karısı tarafından terk edilen Nejat’ın, (Furkan Palalı) annesini henüz hiç görmemiş olan kızına üzülmemesi için anlattığı “idare edecek” yalanların giderek içinden çıkılmaz bir hal almasını anlatan dizinin başrollerinde Furkan Palalı, Aslı Bekiroğlu ve Lavinya Ünlüer gibi isimler var.