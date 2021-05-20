Benim Adım Melek Sadakatsiz Survivor Güldür Güldür'e reyting şoku! Zirve bakın kimin
19 Mayıs 2021'in reyting sonuçları Sadakatsiz, Benim Adım Melek, Survivor ve Güldür Güldür Show'u hüsrana uğrattı.
Üzerine oynanan oyunları bozmaya kararlı olan Asya’nın ortaya çıkardığı, gerçekler hem Derin hem ailesi için büyük çatışmaların habercisi olduğu Sadakatsiz'in dün akşamki bölümüyle reytinglerde zirveyi rakibine kaptırdı.
Herkes Kenan’ın Vildan’a olan aşkını öğrendi. Kenan’ın bu duygularının Vildan’da da bir karşılığı olduğunu zannettiği Benim Adım Melek'in dün akşamki bölümü reytinglerde zirve yarışından koptu.
9 sezondur seyirciyle buluşan Güldür Güldür reytinglerde ilk 10'a girmeyi başaramadı.
Survivor'da ödül oyunu heyecanı için yarışmacılar karşı karşıya geldi. Çekimleri Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleşen ve adım adım çeyrek finale yaklaşan Survivor 2021 reytinglerde hüsrana uğradı.
İşte çarşamba günü reytingleri...