Benim Adım Melek dizisiyle başlayan aşkta mutlu son Kutsi evlendi!

Feyza Çıpa ile 8 yıl boyunca ilişki yaşayan hatta evliliğin kıyısından dönen Kutsi, kısa bir süre sonra Benim Adım Melek dizisindeki çocuk oyuncu Poyraz Ar'ın annesi Sibel Ülker'le aşk yaşamaya başladı.