Benim Adım Melek dizisiyle başlayan aşkta mutlu son Kutsi evlendi!
8 yıllık ilişkisi Fey Çıpa'dan evlilik nedeniyle ayrılan Kutsi, nikah masasına oturdu. TRT1'deki Benim Adım Melek dizisinin çocuk oyuncu Poyraz Ar'ın annesi Sibel Ülker ile evlendi.
Feyza Çıpa ile 8 yıl boyunca ilişki yaşayan hatta evliliğin kıyısından dönen Kutsi, kısa bir süre sonra Benim Adım Melek dizisindeki çocuk oyuncu Poyraz Ar'ın annesi Sibel Ülker'le aşk yaşamaya başladı.
Herkesi şaşkına çeviren bu aşkı gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, evliliği de gözlerden uzak yaptı. Sessiz sedasız nikah masasına oturan ikili, Gaziantep'te dünyaevine verdi.
Çiftin yakın arkadaşlarının şahit olduğu belediye salonundaki nikahı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin kıydı.
Öte yandan uğruna evliliğini sonlandırıp aşk yaşadığı Feyza Çıpa'dan evliliğe hazır olmadığı için ayrılmıştı.