'Beni ne zaman çıplak gördünüz?' diyen Danla Bilic takipçilerini şaşkına çevirdi

Ünlü YouTuber Danla Bilic, 'Tatlıcı' sevgilisi Berat Demir ile yollarını ayırdıktan sonra Poyraz Teoman ile ilişki yaşamaya başlamıştı. Şu sıralar sevgilisi ile birlikte Miami'de tatil yapan Bilic, Instagram'dan soru-cevap etkinliği gerçekleştirdi.