'Beni ne zaman çıplak gördünüz?' diyen Danla Bilic takipçilerini şaşkına çevirdi
Son zamanlarda verdiği kilolarıyla sık sık gündem olan Danla Bilic sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularına verdiği yanıt şaşırttı.
Ünlü YouTuber Danla Bilic, 'Tatlıcı' sevgilisi Berat Demir ile yollarını ayırdıktan sonra Poyraz Teoman ile ilişki yaşamaya başlamıştı. Şu sıralar sevgilisi ile birlikte Miami'de tatil yapan Bilic, Instagram'dan soru-cevap etkinliği gerçekleştirdi.
Geçtiğimiz senelerde mide küçültme ameliyatı olan Bilic'e, "Nasıl sarkmadan kilo verdin? Cildin muhteşem görünüyor" sorusu soruldu.
Bilic, soruya "Hiç sarkmadığımı kim uydurdu? Ama verilen 30 kiloya rağmen göze batan şekilde sarkmadım" yanıtını verdi.
Benzer bir soru daha görmesinin üzerine Bilic kayıtsız kalmadı.