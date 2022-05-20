Beni etkilemez demeyin! Aman dikkat 3-4 defa düşünün: Hande Kazanova Dinçer Güner burç yorumları

Astroloji uzmanı Dinçer Güner burç yorumlarını şu şekilde paylaştı: Merkür ile Jüpiter arasında olumlu bir görünüm olacak. Etki süresi +/- 3 gün, Gelecek için hedefler koymak ve harekete geçmek için en güzel zaman. Bu açı etkisi ile fazlaca iyimser davranışa eğilimli oluruz.