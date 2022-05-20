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Beni etkilemez demeyin! Aman dikkat 3-4 defa düşünün: Hande Kazanova Dinçer Güner burç yorumları

Beni etkilemez demeyin! Aman dikkat 3-4 defa düşünün: Hande Kazanova Dinçer Güner burç yorumları

Dedikleri her şey bir bir çıkan astroloji uzmanları Hande Kazanova, Dinçer Güner ve Murat İpek'ten yeni burç yorumları geldi.

Beni etkilemez demeyin! Aman dikkat 3-4 defa düşünün: Hande Kazanova Dinçer Güner burç yorumları

Astroloji uzmanı Dinçer Güner burç yorumlarını şu şekilde paylaştı: Merkür ile Jüpiter arasında olumlu bir görünüm olacak. Etki süresi +/- 3 gün, Gelecek için hedefler koymak ve harekete geçmek için en güzel zaman. Bu açı etkisi ile fazlaca iyimser davranışa eğilimli oluruz. 

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Beni etkilemez demeyin! Aman dikkat 3-4 defa düşünün: Hande Kazanova Dinçer Güner burç yorumları

Zorunda kalabiliriz: Fikirler akıcı bir şekilde ifade edilir. Bugünlerde konuşmalarımızda bol bol felsefe, inanç, eğitim, din ile ilgili konular olabilir. Aynı anda birden çok konu ile ilgilenmek zorunda kalabiliriz.

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Beni etkilemez demeyin! Aman dikkat 3-4 defa düşünün: Hande Kazanova Dinçer Güner burç yorumları

Dikkat edin: Evlilik, evlilik için aileleri tanıştırmak, imza atmak, sözleşme gerektiren işleri halletmek, seyahat etmek, ticaret yapmak için atılımlarda bulunmaya dikkat edin. 

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Beni etkilemez demeyin! Aman dikkat 3-4 defa düşünün: Hande Kazanova Dinçer Güner burç yorumları

Tam zamanı: Satış işlemleri için web sitesi açmak, eğitime başlamak, yurtdışı ile ilgili önemli işlemleri halletmek, seyahat planlamak için normalde iyi zamanlardır ama

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