Beni etkilemez demeyin! Aman dikkat 3-4 defa düşünün: Hande Kazanova Dinçer Güner burç yorumları
Dedikleri her şey bir bir çıkan astroloji uzmanları Hande Kazanova, Dinçer Güner ve Murat İpek'ten yeni burç yorumları geldi.
Astroloji uzmanı Dinçer Güner burç yorumlarını şu şekilde paylaştı: Merkür ile Jüpiter arasında olumlu bir görünüm olacak. Etki süresi +/- 3 gün, Gelecek için hedefler koymak ve harekete geçmek için en güzel zaman. Bu açı etkisi ile fazlaca iyimser davranışa eğilimli oluruz.
Zorunda kalabiliriz: Fikirler akıcı bir şekilde ifade edilir. Bugünlerde konuşmalarımızda bol bol felsefe, inanç, eğitim, din ile ilgili konular olabilir. Aynı anda birden çok konu ile ilgilenmek zorunda kalabiliriz.
Dikkat edin: Evlilik, evlilik için aileleri tanıştırmak, imza atmak, sözleşme gerektiren işleri halletmek, seyahat etmek, ticaret yapmak için atılımlarda bulunmaya dikkat edin.
Tam zamanı: Satış işlemleri için web sitesi açmak, eğitime başlamak, yurtdışı ile ilgili önemli işlemleri halletmek, seyahat planlamak için normalde iyi zamanlardır ama