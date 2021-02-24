Beni Affet'in yıldızıydı Ramo'da döktürüyor Instagram paylaşımları ise olay!
Günlük dizi Beni Affet'le tanınan şimdilerde Ramo'da oynayan İlkay Kayku'nun Instagram paylaşımları çok şaşırttı.
İlkay Kayku, Bir dönem Star TV ekranlarında yayımlanan, gündüz kuşağının en çok izlenenleri arasında yer alan Beni Affet dizisiyle tanındı.
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Ardından Show TV ekranlarında yayınlanan Ramo dizisinde rol alan ünlü oyuncu İlkay Kayku'nun son halini görenler tanıyamadı.
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Ünlü oyuncu İlkay Kayku'nun şaşırtan değişimi görenleri hayrete düşürdü. Kayku'nun eski halinden eser kalmadı.
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Sosyal medya hesabı Instagramdan pozlarını takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncunun tarzı dikkat çekti.
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