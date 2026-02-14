BIST 14.181
Bengü'den çocuğunun Manifest sorusuna öyle bir yanıt geldi ki...

'Korkma Kalbim, 'Unut Beni', 'Gezegen' gibi şarkılarla geniş bir hayran kitlesi edinen Bengü, Grup Manifest hayranı olan kızının ‘Senden daha popülerler' sözlerine verdiği yanıt nedeniyle sosyal medyada gündem oldu.

Bengü'den çocuğunun Manifest sorusuna öyle bir yanıt geldi ki... - Resim: 1

Bengü, kızının Grup Manifest hayranı olduğunu ifade etti. 

Bengü'den çocuğunun Manifest sorusuna öyle bir yanıt geldi ki... - Resim: 2

Nişantaşı’nda basın mensupları tarafından görüntülenen ünlü şarkıcı dikkat çeken açıklamalarda bulundu:

Bengü'den çocuğunun Manifest sorusuna öyle bir yanıt geldi ki... - Resim: 3

“Bizim kız Manifest’i seviyor. Bana 'Manifest senden daha popüler farkında mısın?’ dedi. 

Bengü'den çocuğunun Manifest sorusuna öyle bir yanıt geldi ki... - Resim: 4

Bende, ‘Farkındayım, yapacak bir şey yok. Emin ol Manifest benimle fotoğraf çektirmek isterdi’ diyerek, takıldım kızıma”

