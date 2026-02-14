Bengü'den çocuğunun Manifest sorusuna öyle bir yanıt geldi ki...
'Korkma Kalbim, 'Unut Beni', 'Gezegen' gibi şarkılarla geniş bir hayran kitlesi edinen Bengü, Grup Manifest hayranı olan kızının ‘Senden daha popülerler' sözlerine verdiği yanıt nedeniyle sosyal medyada gündem oldu.
Bengü, kızının Grup Manifest hayranı olduğunu ifade etti.
Nişantaşı’nda basın mensupları tarafından görüntülenen ünlü şarkıcı dikkat çeken açıklamalarda bulundu:
“Bizim kız Manifest’i seviyor. Bana 'Manifest senden daha popüler farkında mısın?’ dedi.
Bende, ‘Farkındayım, yapacak bir şey yok. Emin ol Manifest benimle fotoğraf çektirmek isterdi’ diyerek, takıldım kızıma”
