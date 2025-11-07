Bengü, yeni büyük hayalini itiraf etti! Çağatay Ulusoy detayı herkesi şok etti
Ünlü şarkıcı Bengü, Kızılcık Şerbeti dizisine konuk olmasının ardından oyunculuğa adım atabileceğini ima etti. Yaptığı açıklamada, bir romantik komedi filminde Çağatay Ulusoy'la rol almak istediğini dile getirdi.
Geçtiğimiz yıl eşi Selim Selimoğlu ile yollarını ayıran Bengü, özel hayatıyla uzun süre magazin gündeminde yer aldı. Zorlu süreci geride bırakan şarkıcı, konser maratonunu hız kesmeden sürdürdü ve yeniden sahnelerde parlamaya başladı.
KIZILCIK ŞERBETİ'NE KONUK OLDU, OYUNCULUĞA GÖZ KIRPTI
Son dönemde birçok ünlü isim, hayatlarının beyazperdeye taşınmasını istediklerine dair açıklamalarda bulunurken Bengü, farklı bir çıkış yaptı. Kızılcık Şerbeti dizisine konuk olan sanatçı, kamera önünde olmaktan keyif aldığını belirterek oyunculuğa sıcak baktığını söyledi.