Bengü, yeni büyük hayalini itiraf etti! Çağatay Ulusoy detayı herkesi şok etti

Şarkıcı Bengü, konserlerindeki sahne performanslarıyla ve güçlü sesiyle sevenlerinin gözdeki konumunda olmaya devam ediyor. Ünlü şakıcı şarkılarıyla olduğu kadar yaptığı açıklamalarla da gündemden düşmüyor. Son olarak yeni hayalini açıklayan ünlü şarkıcının sözlerindeki Kızılcık Şerbeti ve Çağatay Ulusoy detayı kimsenin dikkatinden kaçadı. Bakın neler söyledi...