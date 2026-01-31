Bengü ve Selim Selimoğlu barıştı mı? Eski eşler hakkında şok iddia
Geçtiğimiz yıl 6 yıllık eşi Selim Selimoğlu ile tek celsede boşanan ünlü şarkıcı Bengü, son paylaşımıyla yeniden gündemde. Sosyal medyada paylaştığı fotoğrafın altına eklediği kalp emojisi, eski eşiyle barıştığı yönündeki iddiaları beraberinde getirdi. Ancak Bengü, konuyla ilgili açıklama yaparak merakları giderdi.
Bengü, 2018 yılında Selim Selimoğlu ile dünyaevine girmiş ve çiftin bu evliliklerinden Zeynep ve Selim adında iki çocukları olmuştu. Evliliklerini 2025’te sonlandıran ikili, anlaşmalı boşanmış ve çocuklarının velayetini Bengü almıştı.
Çiftin ayrılığının ardından açıklama yapan Bengü, “Severek evlendik ve iki güzel evlat sahibi olduk. Ancak bazen ilişkilerde fikir ayrılıkları ve beklentiler anlaşmazlık yaratabilir. Her iki taraf da çok çaba gösterdi ama zamanla ilişki zarar gördü. Evliliğimiz asla kötü bir şekilde sonlanmadı,” şeklinde duygusal bir açıklama yapmıştı.
Boşanmanın ardından dostane bir şekilde ilişkilerini sürdüren eski çift, sık sık çocukları için bir araya geliyordu. Geçtiğimiz günlerde oğulları Selim’in okulunda düzenlenen bir etkinlikte tekrar yan yana geldiler. Bu buluşmayı Bengü, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu ve paylaşımının altına kırmızı kalp emojisi ekledi. Bu hareket, aralarındaki ilişkinin düzeldiği ve barıştıkları yönünde çeşitli spekülasyonlara yol açtı.
Bengü, bu durumla ilgili sorulara ise açıklık getirdi. “Oğlumuzun okul etkinliği vardı. Geçen gün yine birlikteydik çünkü karne aldı. Farklı hayatlarımız olsa da çocuklarımızın özel hayatlarında her zaman birlikteyiz.