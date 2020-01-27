Bengü o paylaşımlara sitem etti 'Az sessiz kalın be arkadaş'
ELAZIĞ'da geçtiğimiz günlerde yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından şarkıcı Bengü'den farklı bir çağrı geldi. Paylaşımlara sitem etti.
Deprem felaketinin etkileri hala sürerken birçok ünlü isim de yardım kampanyalarına devam ediyor. Depremzedeler için başlatılan kampanyalar, sosyal medyada büyük yankı buldu. Ünlü isimlerden birçok deprem yardımı paylaşımları geldi. Şarkıcı Bengü'den ise farklı bir çağrı geldi.
Bengü, bazı sosyal medya kullanıcılarını daha duyarlı olmaya çağırdı. Başarılı şarkıcı sosyal medya hesabı Instagram hesabından şu mesajı paylaştı:
"Biraz izleyince bile insanın içi kan ağlıyor... Kimseyi yargılamak haddim değil ama tutamadım kendimi... Kalbim kaldırmıyor çünkü benim...''
''Tamam gezin tozun, yiyin için de bari enkaz altında hayatlarını kaybetmiş vatandaşlarımız çıkarken, insanların hayatları başlarına yıkılmışken, anneler bebekler yaşam savaşı verirken az sessiz kalın ben arkadaş!"