Bengü o paylaşımlara sitem etti 'Az sessiz kalın be arkadaş'

Deprem felaketinin etkileri hala sürerken birçok ünlü isim de yardım kampanyalarına devam ediyor. Depremzedeler için başlatılan kampanyalar, sosyal medyada büyük yankı buldu. Ünlü isimlerden birçok deprem yardımı paylaşımları geldi. Şarkıcı Bengü'den ise farklı bir çağrı geldi.