'Bende koronavirüs var' diyene 1400 dolar ödül verilecek

Yeni tip koronavirüsünün ortaya çıkmasından bu yana Çin'de ilk kez ölüm ve vaka sayısında düşüş yaşanıyor. Çin'de virüsle mücadele için bazı bölgeler farklı önlemlere başvuruyor. Salgının ilk başladığı yer olan Hubey eyaletine bağlı bir kentte, korona virüsüne yakalandığını yetkililere bildirene 1400 dolar para ödülü verilecek. Söz konusu parayı almak için tek şart ise, hastaneye başvuran kişide koronavirüsüne rastlanması gerekiyor.