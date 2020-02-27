'Bende koronavirüs var' diyene 1400 dolar ödül verilecek
Yeni tip koronavirüsün (Covid-19) çıktığı yer olan Çin'in Hubey eyaletine bağlı Qianjiang kentinde koronavirüsüne yakalandığını yetkililere bildirene 1400 dolar para ödülü verilecek. Söz konusu parayı almak için tek şart var.
Yeni tip koronavirüsünün ortaya çıkmasından bu yana Çin'de ilk kez ölüm ve vaka sayısında düşüş yaşanıyor. Çin'de virüsle mücadele için bazı bölgeler farklı önlemlere başvuruyor. Salgının ilk başladığı yer olan Hubey eyaletine bağlı bir kentte, korona virüsüne yakalandığını yetkililere bildirene 1400 dolar para ödülü verilecek. Söz konusu parayı almak için tek şart ise, hastaneye başvuran kişide koronavirüsüne rastlanması gerekiyor.
Yeni tip korona virüsünün ortaya çıkmasından bu yana Çin'de ilk kez ölüm ve vaka sayısında düşüş yaşanıyor. Çin'de virüsle mücadele için bazı bölgeler farklı önlemlere başvuruyor.
Çin'in Hubey eyaletine bağlı bir milyon kişinin yaşadığı Qianjiang kentinde koronavirüsüne yakalandığını ve hastaneye başvurarak bunu kanıtlayan kişiye 1400 dolar para ödülü verilecek.
Qianjiang kentinde şimdiye kadar 197 koronavirüs vakasına rastlandı, kent yetkilileri virüsün yayılmasını önlemek için para ödülü gibi yöntemlere başvuruyor.