'Ben sana yarım taktım, sen bana çeyrek taktın' kavgası yüzünden ailede kan aktı

"Kavga takı yüzünden çıktı"

Gülten Şencan'ın kuzeni Körfez Romanlar Dernek Başkanı Bayram Denizci, "Kavga takı yüzünden çıktı. Bir aile, diğer ailenin düğününde yarım altın takmış. Sonra düğün olduğunda gruplardan biri, diğer aileye çeyrek altın takmış. 'Ben sana yarım taktım, sen niye bana çeyrek taktın?' diye arbede yaşanmış. Biz düğün esnasında tarafları evlerine yollamıştık. Sonradan biri diğerini aramış, 'Sen neredesin? Hesaplaşalım' demiş. Evin önünde birbirleriyle tartışmaya başlamışlar. Silah çıkarıyorlar, teyzemin kızı arada kalıyor. Kimin tarafından geldiği belli olmayan kurşunla vefat ediyor"



Aşırı alkol kullanımının da kavganın sebepleri arasında yer aldığını söyleyen Denizci, "Bunun sebebi yine alkole dayanır. Türkiye genelinde bizim toplumsal bir sıkıntımız var. Roman kardeşlerimiz hafta sonları fazla alkol alıyor. Alkol sebebiyle gençlerimiz zehirleniyor. Böyle şeylerin yaşanmaması adına toplumumuzdan istirhamımız, Allah rızası için alkolden uzak duralım. Biraz daha kendimize çeki düzen verelim. Örneğin düğünlerimiz 2 gün, 3 gün oluyor bunu 1 güne düşürelim. Bizim Roman düğünlerimiz 2-3 gün sürmesin. Vatandaşlarımız aşırı alkol alıyor ve sonu acı oluyor" diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.