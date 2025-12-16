Ben Leman dizisinde şok karar! 12. bölüm sonrası final kararı...
Birçok dizi için final kararı alınıyor. 'Ben Onun Annesiyim', 'Çarpıntı', 'Aşk ve Gözyaşı', 'Sakıncalı', 'Aynadaki Yabancı', 'Kral Kaybederse'nin ardından Bahar için de final kararı çıkmıştı. NOW TV'nin iddialı dizisi 'Ben Leman' için de karar 12. bölüm reytinglerinin ardından verilecek. Dizi, reytinglerde yükseliş olmazsa final yapacak.
Geçen günlerde ATV dizisi 'Gözleri Karadeniz' için ilginç bir yöntem izlendiği öğrenilmişti.
Dizinin yayınlanacak bölümünde anlık reytinglere bakılacak, eğer yükseliş göstermezse dizide, reklam arasının ardından final sahnesi yayınlanacak ve dizi final yapacak.
Benzer bir gelişme de NOW TV'nin iddialı dizisi 'Ben Leman' için yaşandı.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, cumartesi günü 12. bölümü yayınlanacak dizinin bölüm reytinglerine bakılacak.
