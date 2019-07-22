Ben Fero'nun eski hali sosyal medyaya sızdı! Eski haline çok şaşıracaksınız inanılmaz değişim

Ben Fero'nun eski hali sosyal medyaya sızdı! Eski haline çok şaşıracaksınız inanılmaz değişim

Son zamanlarda yaptığı şarkılar ve kazancı ile adından sıklıkla söz ettiren Ben Fero'nun eski halini görenler şoke oldu. Sosyal medya hesabından paylaştı, takipçileri neye uğradığını şaşırdı.

Ben Fero'nun eski hali sosyal medyaya sızdı! Eski haline çok şaşıracaksınız inanılmaz değişim - Sayfa 1

Rap müzik dünyasının son zamanlarda çok konuşulan isimlerinden olan Ben Fero, son yaptığı şarkı olan Demet Akalın'ın şarkısı ile müzik listelerini alt üst etmişti. Akalın sayesinde kazancını da 6 katına çıkartan Fero, şimdi de eski hali ile adından söz ettiriyor. 

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Ben Fero'nun eski hali sosyal medyaya sızdı! Eski haline çok şaşıracaksınız inanılmaz değişim - Sayfa 2

Ben Fero, kazıtılmış saçları ve kaslı vücuduyla tanınmıştı. Kendine has tarzı ve tavırlarıyla, heceleme şeklinde söylediği şarkılarıyla takip edilen ünlü rapçinin eski hali hayranları tarafından merak ediliyordu. 

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Ben Fero'nun eski hali sosyal medyaya sızdı! Eski haline çok şaşıracaksınız inanılmaz değişim - Sayfa 3

Ünlü rapçi sosyal medya hesabı üzerinden eskiden çekildiği bir fotoğraf yayınladı. Daha kaslı ve daha kilolu olduğu görülen Ben Fero’nun bu hali takipçilerini şaşırttı. 

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Ben Fero'nun eski hali sosyal medyaya sızdı! Eski haline çok şaşıracaksınız inanılmaz değişim - Sayfa 4

Ünlü rapçi paylaşımına, "Ne ara sızdı ulan bu. Büyük boy Ben Fero" notunu düştü. Fero'nun eski hali, takipçilerini şoke etti. 

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