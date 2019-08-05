Ben Fero hayranına kucak dansı yaptırdı! Tepkiler çığ gibi büyüdü!
Son zamanların çok konuşulan isimlerinden olan Ben Fero, bir hayranına yaptırdığı kucak dansı ile olay oldu. Sosyal medyadan yayılan videoya tepkiler çığ gibi büyüdü.
Rap müzik dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Ben Fero, bir gece kulübünde eğlenirken çekilen videosu ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Bir hayranına kucak dansı yaptıran Ben Fero'nun görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı ve Fero, eleştirilerin hedefi haline geldi.
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Genç rapçinin, yabancı bir hayranına yaptırdığı kucak dansı videosu sosyal medyada hızla yayılınca tepkiler de jet hızıyla geldi. Ben Fero'nun takipçileri bu hareketi hiç hoş karşılamadı.
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Ben Fero'nun takipçileri, bu kucak dansı videosuna ''Edep yahu'' diyerek tepki gösterdi.
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Ünlü isimlerin ahlak anlayışına değinen bir takipçisi ise ''Maşallah ülkemizin ünlüleri çok ahlaklı'' diyerek tepkisini gösterdi.
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