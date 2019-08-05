Ben Fero hayranına kucak dansı yaptırdı! Tepkiler çığ gibi büyüdü!

Rap müzik dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Ben Fero, bir gece kulübünde eğlenirken çekilen videosu ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Bir hayranına kucak dansı yaptıran Ben Fero'nun görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı ve Fero, eleştirilerin hedefi haline geldi.