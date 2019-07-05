Ben Bilmem Eşim Bilir'e katılan ünlüler boşanıyor
Ben Bilmem Eşim Bilir programına katılan ünlüler bir bir boşanıyor. Geçtiğimiz günlerde Uraz Kaygılaroğlu ile Melis İşiten'de yarışmaya katılıp boşanan ünlülere eklendi.
Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten geçtiğimiz günlerde boşanma kararını aldıklarını duyurmuştu. Ünlü çift boşanma nedenlerinin görüş ayrılıkları olduğunu belirtti. 2014 yılında evlenen çift, Ben Bilmem Eşim Bilir yarışmasına katılıp da boşanan ünlü çiftlere isimlerini yazdırmış oldu.
İşte daha önce yarışmaya katılıp boşanan ünlü isimler...
Elif Güvendik - Levent Nayman
Ünlü sunucu Elif Güvendik eşi Levent Nayman'dan 2015 yılında boşanmıştı. Elif Güvendik evliliklerini karşılıklı saygı çerçevesi içerisinde noktaladıklarını sosyal medya hesabından duyurmuşlardı.
İrem Derici-Rıza Esendemir
Popçu İrem Derici ile Eylül 2014'te evlendiği Rıza Esendemir 2016 yılında tek celsede boşanmıştı.
İrem Derici, şiddetli kavgaya tutuşup 10 gün ayrı kaldıkları sırada evliliklerinin yıprandığını söylemişti.
Tuğba Sarıünsal - Sinan Çalışkanoğlu
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, eşi Tuğba Sarıünal 2015 yılında tek celsede boşanmıştı.