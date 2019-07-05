Ben Bilmem Eşim Bilir'e katılan ünlüler boşanıyor

Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten geçtiğimiz günlerde boşanma kararını aldıklarını duyurmuştu. Ünlü çift boşanma nedenlerinin görüş ayrılıkları olduğunu belirtti. 2014 yılında evlenen çift, Ben Bilmem Eşim Bilir yarışmasına katılıp da boşanan ünlü çiftlere isimlerini yazdırmış oldu.



İşte daha önce yarışmaya katılıp boşanan ünlü isimler...