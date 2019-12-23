Belözoğlu: Hissettiğim anda durmam

Emre Belözoğlu, Ersun Yanal ile kavga ettikleri iddialarını yalanladı. Sosyal medyayı suçlayan Belözoğlu, Fenerbahçe'den ayrılacağı iddialarına ise dolaylı olarak cevap verdi. İşte Belözoğlu'nun o açıklamaları;

Fenerbahçe'de bu kez de Emre Belözoğlu'nun sözleri konuşuluyor. Ersun Yanal ile kavga ettikleri ve bu nedenle karşılaşmaya çıkmadığı iddia edilen Belözoğlu, kavga iddialarını yalanlarken, "Hocayla kavga ettiğimiz iddiası yalandır, ettiysek ettik deriz" diye konuştu.

Beşiktaş derbisi sonrası sonrası "kavga iddialarıyla" ilgili açıklama yapan Emre Bölözoğlu, böyle bir konuyla Fenerbahçe'nin gündemini meşgul ettiği için üzgün olduğunu söyledi. İşte Belözoğlu'nun açıklamaları;

"Hocayla kavga ettiğimiz iddiası yalandır, ettiysek ettik deriz. Ucundan köşesinden bile alakası yok kavga olayının. Ayıp bunların dile getirilmesi. Dedikodular, ortaya atılan yalanlar, yalan atan kişi tarafından ispatlanmak zorunda olunmadığı bir dönemde yaşıyoruz. Ben Fenerbahçe camiasına gönül vermiş herkese, gündemi böyle meşgul ettiğim için çok üzgün olduğumu belirtmek istiyorum.

"Zararım olacaksa, hissettiğim anda durmam"

Böyle bir şey hocamızla aramızda olmadığı gibi, olamayacağı gibi

çünkü bugün gün içinde hocamızla yaptığımız görüşmede ayağımın çok

ağrıdığını belirttim, keza doktorumuz da toplantıdaydı. Çok zor bir süreç yaşadı Fenerbahçe geçen sene, bu sezon şampiyon olmak istiyoruz. Saha içerisinde yaptıklarımın bedelini öderim ama bu şekilde şeyler olduğunda bireysel olarak çok yıpranıyorum. Yapmadığım, yaşatmadığım hiçbir şeyin bedeli olsun istemiyorum. Yaşım ilerledi, ben hocasına tepki verecek bir oyuncu değilim. Fenerbahçe'ye benim gram zararım olacaksa hissettiğim anda durmam, o formayı sırtıma geçirmem.

"Bir anda kendimi basın toplantısında buldum"

Bu konuşmalar nereden çıktı? Fenerbahçe'nin büyüklüğüyle alakalı ortaya çıkan bir dedikodudur bu. Hoca bana dedi ki, 'seninle kavga ettiğimiz konuşuluyor, gel basın toplantısına beraber çıkalım ve millet görsün' dedi. Bir anda basın toplantısında buldum kendimi.

"Bunu hak etmedim"

Maçtan iki gün önce ayağımda ağrı oldu. Maçtan bir gün önce kendimi

deneyecektim. Zorlasam 1-1,5 aylık bir süreci riske atabilirdi. Öte yandan ben fit, sağlıklı olsam da hocamız ben oynatmayabilir. Bazen oynayarak bazen oynamayarak Fenerbahçe'ye hizmet etmeye geldim. Oynamasam üzülürüm ancak oynamadığımda bunu yapacak kadar Fenerbahçeliliğimin sorgulanmasını hak etmedim."