Bella ve Gigi Hadid kardeşler Mikonos sahillerinde eğleniyor! Ünlü modellerin deniz ve güneş keyfi

Bu yaz birçok ünlüye ev sahipliği yapan Yunanistan'ın Mikonos Adası'nı tercih edenler arasına Bella ve Gigi Hadid kardeşler de dahil oldu. Arkadaşlarıyla tatil için Mikonos Adası'nı tercih eden ünlü modeller, arkadaşlarıyla denizin ve güneşin keyfini çıkarırken görüntülendi.