Bella Hadid'ten ruh sağlığı hakkında samimi açıklama!

"ZAYIFLIK DEĞİL, İNSANİ BİR PARÇA"

Hadid, ruhsal sorunların utanılacak bir durum olmadığını vurgulayarak, "Bu bir zayıflık değil, benim bir parçam. Hassasiyetim, farkındalığım ve empatim bana güç veriyor. Beni insan yapan şey de bu," ifadelerini kullandı. Ünlü model, benzer duyguları yaşayan takipçilerine seslenerek, "Yalnız değilsiniz, sizi çok seviyorum," mesajı verdi.