Bella Hadid Kudüs'te yaşananlara isyan etti: Görüntü midemi bulandırıyor.

Bella Hadid, evinden çıkarılan çocuklu bir kadının fotoğrafını paylaşarak "Bu fotoğraf sizi rahatsız etmeli. Bunun sizin kendi annenize veya büyükannenize en kutsal günlerinden birini geçirirken ve oruç tutarken yapıldığını hayal edin. Buna açıkça üzülmenin insan olmakla alakası var." paylaşımını yaptı.