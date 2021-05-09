Bella Hadid Kudüs'te yaşananlara isyan etti: Görüntü midemi bulandırıyor.
Filistin asıllı Amerikalı model Bella Hadid İsrail'in Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarına sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.
Mescid-i Aksa baskınına tepkiler sürerken ünlü model Bella Hadid, "Eğer Amerikalıysanız bilin ki ödediğiniz vergilerin bu yaşananlarda payı var! İsrail'e her yıl 3.8 milyar dolar ödüyoruz. Bunu biliyor muydunuz?" diyerek paylaşımda bulundu.
Hadid, çeşitli kullanıcıların konuyla ilgili paylaşımlarını 41 milyon takipçiye sahip Instagram hesabında yorumladı.
IMEU platformunun "Bugün, Sheikh Jarrah'daki 200'den fazla Filistinli zorunlu tahliyeyle yüzleşti." başlıklı içeriğini takipçileriyle paylaşan Hadid, içeriğe "KENDİ EVLERİNDEN edildiler!!!!!!!!!" ifadeleriyle destek verdi.
Bella Hadid, evinden çıkarılan çocuklu bir kadının fotoğrafını paylaşarak "Bu fotoğraf sizi rahatsız etmeli. Bunun sizin kendi annenize veya büyükannenize en kutsal günlerinden birini geçirirken ve oruç tutarken yapıldığını hayal edin. Buna açıkça üzülmenin insan olmakla alakası var." paylaşımını yaptı.