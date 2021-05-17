Bella Hadid Filistin için sokağa inmişti İsrail Hadid'i hedef tahtasına koydu
Ünlü model Bella Hadid, geçtiğimiz günlerde İsrail'in Filistine zulmüne tepki göstermek için sokağa çıktı. İsrail, Hadid'i hedef gösterdi.
Filistin asıllı Amerikalı model Bella Hadid, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki göstererek, New York kentinde düzenlenen Filistin'e destek protestosuna katıldı.
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O anlarda sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Hadid, bir kısım takipçilerinin eleştiri hedefi oldu.
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Yapılan paylaşımda Bella Hadid'in dün Brooklyn'deki gösterilerde çekip sonra da sosyal medya hesabından paylaştığı videoya da yer verildi.
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Paylaşımda Hadid'in bu davranışlarının İsrail devletinin ortadan kaldırılması çağrısı olduğu savunuldu.
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