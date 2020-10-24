BIST 1.191
DOLAR 7,97
EURO 9,45
ALTIN 487,20
HABER /  GALATASARAY

Belhanda intikam için FIFA'ya başvurdu

Faslı yıldız Belhanda, 2 yıllık sözleşme için 3 milyon 350 bin Euro'luk ücretini 2 milyon Euro'ya indirme önerisine aldığı ret yanıtını unutmadı. Yönetimin kesintisini FIFA'ya taşıdı.

Abone ol

Galatasaray'a geldiği günden beri tartışılan Younes Belhanda'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. %15 indirimi kabul etmediği açıklanan Belhanda, yazın kendisini satmaya çalışan yönetimden bir anlamda rövanş aldı. 

Galatasaray'da kalmak isteyen ve İstanbul'dan ev satın alan Faslı 10 numara, sözleşmesinin 2 yıl uzatılması halinde yıllık 2 milyon Euro'ya imza atacağını bildirdi.

Yüzde 15 kesintiyi kabul etmedi ve FIFA'ya başvurdu
Sarı-kırmızılı takımda devam etmek için garanti ücretinde %40 indirim yapmayı göze alan 30 yaşındaki Belhanda, yönetim tarafından sözleşmesi uzatılmayınca yüzde 15 kesintiyi kabul etmedi ve FIFA'ya başvurdu.

SON DAKİKA HABERLERİ
Elektrik, su ve doğalgaz sayaçlarına muayene ücreti geliyor! Resmi Gazete yayımlandı
Tarafız Karabağ haberi sunan Fransız kanalı TF1 Asala ile tehdit edildi
Ümraniye'de inanılmaz olay otobüse alınmadı taksiyle takip etti öfkeli kadın otobüsü kırmızıya boyadı
Ocak bombası! Abdulkadir Ömür ve Serkan Asan Lille yolcusu
Eski sevgiliye iftira davası: Farklı temalı filmler izletmeye çalıştı
DSÖ'den koronavirüs aşısı için sevindiren haber kasım ayının sonuna kadar...
ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'nin S-400 testi Pentagon'u kızdırdı: En güçlü şekilde kınıyoruz
Erol Bulut ve Emre Belözoğlu'ndan Ömer Faruk Beyaz'a moral
Tünel işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 5'i ağır, 15 yaralı
64 bin mahkum 8 ay daha kendi evinde kalacak
Küçükçekmece'de tartıştığı karısını defalarca bıçaklayıp öldürdü
Hacamat günleri 2020 ekim ayı hacamat günleri takvimi
Yorumlar