Ailesi ile birlikte sürekli yürüyüşe çıktıkları alanda çukuru gören ve yetkililere haber veren kişi, "Köpekleri aldık, ormanda bir saat yürüyüş yapalım dedik. Normalde çocuklarla gittiğimiz bir rota. Ormanda maalesef bir sürü define çukuru oluyor önceden kazılmış ve içi su dolmuş. Ama bu yeni kazılmış, cavaskar sistemi, eldivenler, maskeler, ip merdivenler… ve öyle bir çukur ki, devasa bir çukur.