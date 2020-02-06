Belgrad Ormanı'nda cesedi bulunan Boğaziçili Arda ile ilgili gerçek ortaya çıktı

Belgrad Ormanı'nda cesedi bulunan Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman'ın ölümünün intihar olduğu tespit edildi.

Ailesinin kayıp başvurusu üzerine aranan ve Belgrad Ormanı'nda cansız bedenine ulaşılan Boğaziçi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 1. sınıf öğrencisi Arda Duman'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Çoklu ilaç zehirlenmesi

Soruşturma savcılığı, Adli Tıp Kurumundan soruşturma dosyasına ulaşan raporda, Duman'ın ölümünün çoklu ilaç zehirlenmesi sonucu meydana geldiğinin bildirilmesi üzerine takipsizlik kararı verdi.

İntihar ederek hayatına son vermiş

Kararda, Duman’ın sırt çantası içerisinde çok sayıda boş ve dolu ilaç tabletleri bulunduğu, Duman’ı intihara yönlendiren herhangi biri olduğuna dair bilgiye rastlanmadığı ve Duman’ın intihar sonucu hayatına son verdiği kaydedildi.