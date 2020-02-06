HABER /  GÜNCEL
ADV Erken Rezervasyon Günlerine Geç Kalmayın
ADV Sevgililer Günü'ne Özel Sürprizler

Belgrad Ormanı'nda cesedi bulunan Boğaziçili Arda ile ilgili gerçek ortaya çıktı

ADV Pırlanta her günü sevgililer günü gibi yaşamak demek

Belgrad Ormanı'nda cesedi bulunan Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman'ın ölümünün intihar olduğu tespit edildi.

Ailesinin kayıp başvurusu üzerine aranan ve Belgrad Ormanı'nda cansız bedenine ulaşılan Boğaziçi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 1. sınıf öğrencisi Arda Duman'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Çoklu ilaç zehirlenmesi

Soruşturma savcılığı, Adli Tıp Kurumundan soruşturma dosyasına ulaşan raporda, Duman'ın ölümünün çoklu ilaç zehirlenmesi sonucu meydana geldiğinin bildirilmesi üzerine takipsizlik kararı verdi.

İntihar ederek hayatına son vermiş

Kararda, Duman’ın sırt çantası içerisinde çok sayıda boş ve dolu ilaç tabletleri bulunduğu, Duman’ı intihara yönlendiren herhangi biri olduğuna dair bilgiye rastlanmadığı ve Duman’ın intihar sonucu hayatına son verdiği kaydedildi.

Ne olmuştu?

Üniversite öğrencisi Arda Duman, ailesinin kayıp başvurusu üzerine 22 Mart 2019'da aranmaya başlanmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışma üzerine, Duman'ın son olarak 22 Mart 2019'da 12.35'te Boğaziçi Üniversitesi Kilyos Kampüsünden otobüse binerken görüldüğü, telefonundan ise son olarak Belgrad Ormanı'ndaki Neşet Suyu mevkisinde sinyal alındığı saptanmıştı. Polislerle birlikte 40 kişilik AFAD ve AKUT ekibi de özel eğitimli arama köpekleriyle Neşet Suyu mevkisinde arama çalışması yapmış, 28 Mart 2019'da Duman'ın cansız bedenine ulaşılmıştı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Bugün etkili kar yağışı başlıyor! Meteoroloji İstanbul için saat verdi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Son dakika Van'daki çığdan bir kötü haber daha! Ölü sayısı yükseldi
Hüseyin Gülerce'nin İlker Başbuğ ve CHP yazısı olay oldu
Yasa teklifiyle büyük değişiklikler yapılacak! Emekli maaşları, BES, internetten silah satışı...
Nihat Özdemir istifa edecek mi? TFF'de kritik gün
ABD F-35 ve İHA'nın ardından PKK'ya karşı yürüttüğü o gizli programı da durdurdu
Abdullah Gül için son dönemin sert yazısı Engin Ardıç'tan geldi
ÖNCEKİ HABERLER
3 kişinin öldüğü Pegasus uçağı kazası ABD'den heyet geliyor
Avrupa'da hızlı tren faciası! Ölü ve yaralılar var
Şener Özbayraklı kimdir nişanlısı kaç yaşında İşte Benim Stilim kızı
Tour of Antalya powered by AKRA 2020 tanıtım lansmanı yapıldı
Ender Uslu kimdir kaç yaşında öldü ölüm sebebi ne?
2020 KPSS sınavı ne zaman ÖSYM sınav takvimi
Yorumlar