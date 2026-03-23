Belgesini almayan çalışamayacak! 40 mesleğe zorunluluk getirildi
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından aralarında ekskavatör operatörü, iş makinesi bakım ve onarımcısı, hibrit araç bakım onarımcısının da bulunduğu 40 meslek için Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirildi.
"Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu olan 40 meslek şunlar:
-Dökümcü, ekskavatör operatörü
-Atık ayırma işçisi, atık koordinatörü
-Batarya elektrikli araç bakım onarımcısı (seviye 4)
-Batarya elektrikli araç bakım onarımcısı (seviye 5)
-Beton pompa operatör
-Bireysel ve ticari klima sistemleri montaj ve servis elemanı
-Bireysel ve ticari klima sistemleri montajcısı
-Biyogaz sistemleri personeli
-Buhar kazanı operatörü
-Elektrikli araç montaj elemanı (seviye 3)
-Elektrikli araç montaj elemanı (seviye 4)
-Elektro-mekanik montaj işçisi (seviye 3)
-Elektro-mekanik montaj işçisi (seviye 4)
-Florlu sera gazlı cihazlar teknik personeli
-Fotovoltaik güç sistemleri personeli (seviye 4)
-Fotovoltaik güç sistemleri personeli (seviye 5)
-Güneş-ısıl sistem personeli (seviye 4)
-Güneş-ısıl sistem personeli (seviye 5)
-Hibrit araç bakım onarımcısı (seviye 4)
-Hibrit araç bakım onarımcısı (seviye 5)
-ısıtma tesisat bakım onarım ve servis elemanı
-İş makinesi bakım ve onarımcısı, işletme elektrik bakımcısı
-Kızgın yağ kazanı operatörü, maçacı