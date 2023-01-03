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Belediyeye girerken yakalandı! Çantasında öyle şeyler çıktı ki...

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Belediyeye girerken yakalandı! Çantasında öyle şeyler çıktı ki...

İzmir'de Çiğli Belediyesine girmek isteyen bir kişinin çantasından satır, bıçak, çekiç ve ceketinin kolundan da şiş çıktı. 31 Aralık günü gerçekleşen olayda kişinin yılbaşını kutlamak için geldiğini söylediği aktarıldı. Sosyal medyadan açıklama yapan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Biz tehditlerle, saldırılarla geri adım atmayız. Bizi halk seçti, halk korur" dedi.

Belediyeye girerken yakalandı! Çantasında öyle şeyler çıktı ki...

İzmir'de Çiğli Belediyesi'ne 31 Aralık günü bir kişi geldi. Kişinin x-ray cihazına sokmak istemediği çantasının içerisinden satır, bıçak, çekiç ve ceketinin kolundan da şiş çıktı.

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Belediyeye girerken yakalandı! Çantasında öyle şeyler çıktı ki...

Yılbaşını kutlamak için geldiğini söylediği aktarılan kişi polis tarafından gözaltına alındı. Olay sonrası Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'den bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Gümrükçü, "Biz tehditlerle, saldırılarla geri adım atmayız. Bizi halk seçti, halk korur" dedi.

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Belediyeye girerken yakalandı! Çantasında öyle şeyler çıktı ki...

Asansöre gitmeye çalıştı

Olay 31 Aralık günü Çiğli Belediye Başkanlığı binasında meydana geldi. İ.K. adlı bir kişi saat 16.40 sıralarında bir sırt çantasıyla binaya girdi. Çantasını x-ray cihazından geçirmeden asansöre yönelen kişi, güvenlik görevlisinin ikazıyla karşılaştı.

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Belediyeye girerken yakalandı! Çantasında öyle şeyler çıktı ki...

Güvenlik görevlisinin ikazlarına kulak asmadan asansöre gitmeye devam eden kişi, görevli tarafından durduruldu. Durumun bildirilmesi üzerine kısa sürede polis ekipleri binaya gelirken İ.K. gözaltına alındı.

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