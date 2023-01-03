Belediyeye girerken yakalandı! Çantasında öyle şeyler çıktı ki...

Yılbaşını kutlamak için geldiğini söylediği aktarılan kişi polis tarafından gözaltına alındı. Olay sonrası Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'den bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Gümrükçü, "Biz tehditlerle, saldırılarla geri adım atmayız. Bizi halk seçti, halk korur" dedi.