Belediyeler CHP'nin aile şirketi olmuş

CHP'li belediyelerde yaşanan akraba torpilleri, siyasetinin gündeminden düşmüyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, "Bu atamaları etik bulmuyorum. Hepsi düzeltilir. Babamın oğlu olsa işe almayın" çağrısı da lafta kaldı. Bir yandan da işçi kıyımı yapan CHP'li belediyelerin, akraba atamaları tüm hızla sürerken, atanan akrabalar da tepkilere rağmen koltuklarında oturmaya devam ediyor. İşte, CHP'li belediyelerdeki akraba atamalarının isim isim listesi: