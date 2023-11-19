 Belediye işçisi çöplükte kayboldu! Çöp kamyonu üzerine çöp boşalttı...

Kayseri'de Molu Düzenli Çöp Toplama ve Kompost Tesislerinde bir işçi kayboldu. Edinilen bilgiye göre Kayseri - Ankara karayolu üzerinde bulunan Molu Düzenli Çöp Toplama ve Kompost Tesislerinde; Z.M.'nin (45) kaybolduğu ihbarı yapıldı.