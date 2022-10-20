Belediye ile davalık olan CZN Burak aylık kazancını açıkladı! Mahkeme çıkışı şaşkınlığını gizleyemedi
Çektiği yemek videoları ile sosyal medyayı sallayarak kısa sürede milyonlarca takipçiye ulaşan CZN Burak lakabıyla bilinen ünlü işletmeci Burak Özdemir'in "İmar Kirliliğine neden olmak" suçundan yargılandığı davada karar verildi. Mahkemede aylık kazancını açıklayan fenomen işletmeci CZN Burak duruşma sonrası kameraları karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemedi ve açıklama yaptı.
CZN Burak lakabı ile tanınan sosyal medyada 65 milyon takipçi ile yoğun ilgi gören Burak Özdemir ve babası İsmail Özdemir, bir restoranının kış bahçesinde yaptığı düzenleme gerekçesiyle "İmar Kirliliğine neden olmak" suçundan yargılanıyordu.
İstanbul 34. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Muhammed Burak Özdemir ile avukatları katıldı. Diğer sanık İsmail Özdemir'i ise duruşmaya gelmedi. Burak Özdemir'in annesi Didem Bozbura da duruşmayı izleyiciler bölümünden takip etti.
Davanın 2018 yılında karara bağlandığını belirten hakim, kararın İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi tarafından bozulduğunu söyledi.
AYLIK GELİRİNİ AÇIKLADI!
Sanık Muhammed Burak Özdemir kimlik sorgusunda, işletmeci olduğunu ve aylık gelirinin 30 bin TL olduğunu belirtti. Eğitim durumu için üniversite devam diyen Özdemir, istinafın bozma ilamına uyulmasını talep etti.
"BERAATİMİ TALEP EDERİM"
Hakim, "Dava konusu yeri kaldırdınız mı?" sorusu üzerine sanık Özdemir, "Tutanağa konu kış bahçesinin üstü ve yanları açık hale getirildi. Eski haline getirildi diye biliyorum. Ben uzun süredir yurt dışında olduğum için orayla İsmail Bey ilgileniyor, kendisinden son durum bilgisini aldım. Beraatimi talep ederim" dedi.
Avukatları ise "Söz konusu yer eski haline getirilmiştir. Bu yapı tatil tutanağıyla da belgelenmiştir. Ayrıca Boğaziçi alanında bir yer değildir. Öncelikle beraatine karar verilmesini, aksi halde aykırılık giderildiğinden düşme kararı verilsin" dedi.