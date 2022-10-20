Belediye ile davalık olan CZN Burak aylık kazancını açıkladı! Mahkeme çıkışı şaşkınlığını gizleyemedi

CZN Burak lakabı ile tanınan sosyal medyada 65 milyon takipçi ile yoğun ilgi gören Burak Özdemir ve babası İsmail Özdemir, bir restoranının kış bahçesinde yaptığı düzenleme gerekçesiyle "İmar Kirliliğine neden olmak" suçundan yargılanıyordu.

İstanbul 34. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Muhammed Burak Özdemir ile avukatları katıldı. Diğer sanık İsmail Özdemir'i ise duruşmaya gelmedi. Burak Özdemir'in annesi Didem Bozbura da duruşmayı izleyiciler bölümünden takip etti.