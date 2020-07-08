Belediye Başkanı'ndan tartışma yaratan Hasankey'in son görüntüsüyle ilgili açıklama

AK Partili Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen, tartışmalara neden olan Hasankeyf'in son görüntüsüyle ilgili, "Tarihi değerlerin bir kısmının yok olması insanım diyen herkesi üzer. Bizi de üzdü." yorumunu yaptı.

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Başkan Kusen, "Geçmişi yok ederek gelecek kurulmuyor' diye bir tabirimiz var. Geçmişin bir kısmı en azından biliyoruz ki yok oldu. Ama buna rağmen gelecek kurmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

12 bin yıllık tarihiyle tarihin en önemli yerleşimlerinden olan Hasankeyf’te, Ilısu Barajı yapımı nedeniyle yapılan taşınma çalışmalarının ardından Anadolu Ajansı’nın, “Hasankeyf yeni yüzüyle misafirlerini bekliyor” haberi ile başlayan tartışma devam ediyor.

Habertürk televizyonunun bölgeden yaptığı yayına katılan Başkan Kusen şunları kaydetti:

"Su altında kalmaması için..."

22. yılıma girdim burada. Tabii ki o zaman gündemde Ilısu Barajı projesi hayata geçirilecek diye bir çalışma bulunmuyordu. Proje 1950’lerde GAP projesiyle birlikte ortaya çıktı. 1980’lerde proje bitti ve 2006’da temeli atıldı. Bu sürecin tümünde varım. Tabii ki bu projenin bu şekilde hayata geçirileceğini öğrendikten sonra Hasankeyf’in su altında kalmaması için büyük mücadeleler içinde bulundum.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Türkiye’deki hukuk yollarının tümüne giderek baraj yapılırken Hasankeyf’in dışarıda bırakılmasını istedik. Yeni yapılacak arkeolojik kazılarla insanlık tarihine ve Türkiye turizmine hizmet etmesi için mücadelede bulunduk. Bu proje 50-60 yıllık bir geçmişi olan bir proje ve proje eski yöntemiyle devam etti.

Sanırım iki ay öncesi itibariyle Ilısu Barajı sonrasında Veysel Eroğlu olarak değiştirilen baraj projemiz doldu. Şu an üst kottadır. Hasankeyf’te sadece su görebiliriz. Tabii bu çalışma yapılırken bazı eserlerimiz taşındı. Şu anda bulunduğumuz alan Yeni Hasankeyf ilçesi. Yeni Hasankeyf ilçesi, proje bazlı olarak baktığımızda bu bölgenin en iyi yerleşim alanlarından bir tanesi. Ancak bu projeyi uygulamada biraz sıkıntılar yaşıyoruz. Bu sıkıntıları giderilmesi için çalışmalar yapılıyor.

"Roma döneminden kalma Hasankeyf Kalesi sular altında kalmadı"

Örneğin bölgenin en büyük müzelerinden bir tanesi yapıldı. Limanlar yapıldı, tekne turizmiyle ilgili çalışmalar içerisindeyiz. Kültürel değerler anlamında Hasankeyf bir marka. Evet bir kısmı sular altında kaldı ama özellikle Roma döneminden kalma Hasankeyf Kalesi sular altında kalmadı. Tabii ki tarihi değerlerin bir kısmının yok olması insanım diyen herkesi üzer. Bizi de üzdü tabii ki. Ancak nihayetinde bu baraj yapıldı. 'Geçmişi yok ederek gelecek kurulmuyor' diye bir tabirimiz var. Geçmişin bir kısmı en azından biliyoruz ki yok oldu. Ama buna rağmen gelecek kurmak zorundayız.

Eski görüntüyle bugünkünü kıyasladığınız zaman çirkin bir görüntü ortaya çıkıyor.

Hasankeyf Kalesi, Roma'dan kalma, helikopter haricinde ulaşım sağlanamayan bir alandı. İki tane giriş kapısı vardı. Bu kalenin 100 metre - 80 metresi su altında kaldı. İleride çatlaklardan su alabilir diye etrafı toprakla izole edildi. Eski görüntüyle bugünkünü kıyasladığınız zaman çirkin bir görüntü ortaya çıkıyor. İnanıyorum ki Hasankeyf Kalesi'nde devam eden arkeolojik kazılarla kötü görüntü kaybolacak. Hasankeyf'in eski silüetini sorarsanız benim içimde sızı. Hasankeyf'in eski tarihi, kültürel dokusunu şu an için yakalama ihtimalimiz yok. Tabi üzüldük ama hayat devam ediyor. Sadece tarihi eserlerimizi taşımadık, mezarlarımızı, geçmişimizi de taşıdık. Yeşil alanlarla ilgili problem bir iki yıl içerisinde çözülecek.