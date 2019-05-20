Belediye Başkanı'nda gençlere sürpriz davet gençleri sahura bakın nasıl getirdi

Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen sahur sırasında gençlerle tek tek sohbet eden Başkan Sandıkçı öğrencilik yıllarını anımsadığını ifade ederek, “Gençliğimiz bizim en değerli hazinemiz. Ülkemizin istikbali gençlerimizin ellerinde. İşte bu nedenle tam da istiklalden istikbale yürüyüşümüzün 100. yılında sizlerle böyle samimi bir ortamda bir araya gelmekten mutluluk duydum.