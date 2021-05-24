Belediye Başkanı 9 kadına tecavüz etmiş! Aralarında ünlü sunucu da var
ABD bu skandalla çalkalanıyor. California'nın Windsor Belediye Başkanı Dominic Foppoli, ünlü sunucuya cinsel saldırıda bulundu. Sunucu olayı polise taşıyınca skandal büyüdü. Başkan'ın daha önce 8 kadına daha cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Başkan istifa etmek zorunda kaldı...
ABD'nin ünlü televizyon yıldızı Farah Abraham, Windsor Belediye Başkanı hakkında skandal bir açıklama yaptı. Abraham, belediye başkanı Dominic Foppoli'nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu açıkladı.
Amerikan MTV kanalında 16 Yaşında ve Hamile" isimli programın sunucusu Farah Abraham, Kaliforniya eyaletinde yer alan Windsor şehri belediye başkanı Dominic Foppoli’yi kendisine cinsel saldırıda bulunmakla suçladı.
Abraham’ın, avukatı aracılığıyla Palm Beach Polis Merkezi’ne 2 Nisan’da video, fotoğraf ve ses kayıtlarının olduğu kanıtları sunarak, şikayette bulunduğu kaydedildi.
39 yaşındaki belediye başkanı Foppoli hakkında daha önce de pek çok taciz olayı gündeme gelmişti.