Belçim Bilgin'den Yılmaz Erdoğan itirafı: Ben onun yanında...
Geçtiğimiz yıl Yılmaz Erdoğan ile 12 yıllık evliliğini noktalayan Belçim Bilgin, 'Yılmaz Erdoğan'a rakip olur musunuz?' sorusuna ilginç bir yanıt verdi.
Şu sıralar Behzat Ç.'de rol alan Belçim Bilgin, son dönemde rol aldığı yapımlarla adından sıkça söz ettiren isimler arasında yerini aldı. Geçtiğimiz akşam ise oyuncu arkadaşı Esra Dermancıoğlu'nun gösterisini izlemeye giden Belçim Bilgin, eski eşi Yılmaz Erdoğan hakkında sorulan bir soruya yanıt verdi.
Behzat Ç.'nin yanı sıra birkaç yapım işi ile daha uğraştığını söyleyen Bilgin, "Yılmaz Erdoğan’a rakip olur musunuz?" sorusuna, "Rakip değil, ben onun yanında yetiştim. Onunla çalıştığım için iyi bir şeyler yapabilirim" yanıtını verdi.
12 yıllık evliliğini bitirmişti: Belçim Bilgin ile Yılmaz Erdoğan, 2006 yılında dünyaevine girmişti. 12 yıl evli kalan çift, 2018 yılında boşanmıştı.
Peki Belçim Bilgin kimdir?
31 Ocak 1983 Ankara doğumludur. Küçüklükten beri oyuncu olacağını söyleyenlerden birisi olduğunu belirten Belçim Bilgin tiyatroya bu yıllarda bağlandı.